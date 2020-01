Il premier libico Fayez al Sarraj, a quanto confermano diverse fonti, è atteso questa sera a Palazzo Chigi di ritorno da Bruxelles. Il colloquio, che le fonti della presidenza ancora non confermano, seguirà quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il generale Khalifa Haftar, che è stato accolto nella sede del governo italiano alle 15.30.

«Abbiamo il diritto di concludere trattati e convenzioni con chi vogliamo. Lo abbiamo fatto in trasparenza. Non abbiamo raccolto mercenari, né combattenti del Sudan o del Ciad. Siamo determinati a proteggerci e nessuno ci leverà questo diritto». Così il premier libico Fayez al Sarraj, rispondendo in arabo a una domanda sulla cooperazione militare tra il governo di accordo nazionale libico e Ankara, secondo una traduzione non ufficiale. Sarraj ha definito «molto produttive» le discussioni con i «responsabili europei» oggi a Bruxelles.



«Non vogliamo - ha affermato Sarraj - che la Libia divenga un terreno di scontro, di guerre per procura. Vogliamo che l'aggressore fermi i suoi attacchi contro il governo legittimo libico, riconosciuto a livello globale. Questo governo è legittimo - ha concluso - e può fare appello agli alleati e alle altre parti per difendersi».

è giunto a Palazzo Chigi per incontrare il premier