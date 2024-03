Roma, intelligenza artificiale alla Camera di Commercio: aziende e top manager al workshop AmCham

Opportunità e criticità che il futuro della tecnologia offre ad istituzioni, aziende ed utenti sono state oggetto di un dibattito AmCham sull’intelligenza artificiale, al Tempio di Adriano a Roma. Dal direttore Generale dell’ACN Bruno Frattasi ai vertici italiani di alcune delle principali aziende tecnologiche globali. Oggi infatti ciò che preme di più a tutti gli attori è che l’Europa sia al passo con gli altri Paesi che investono di più in ricerca e in formazione e che il gap di conoscenza e tecnologia tenda a ridursi e mai ad acuirsi, per non trovarci indietro. Questo il vero rischio condiviso.

Sono troppo importanti infatti gli appuntamenti che si presenteranno come quelli elettorali, politici, energetici o in relazione a decisioni etiche. Ciò che è certo il dibattito sull’AI è solo all’inizio, motivo che ha spinto l’American Chamber of Commerce diretta da Simone Crolla, in collaborazione con Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise Italia e Palantir Technologies, a raccogliere nella suggestiva sede della Camera di Commercio romana i vertici di istituzioni e aziende.

Così dopo i saluti di Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma e di Courtney N. Nemroff, consigliere per gli affari economici dell’Ambasciata USA a Roma, raccontando la propria visione, hanno parlato oltre al direttore generale della Agenzia per la cybersicurezza nazionale Frattasi, il presidente della commissione esteri della Camera Giulio Tremonti, il Presidente e AD di Hewlett Packard Enterprise Italia Claudio Bassoli, il senior sales director public sector di Dell Technologies Italia Fabio Funari, il responsabile Italia di Palantir Technologies Andrea Galvagni, l’Head of Public Policy Google Italy Diego Ciulli, l’EMEA south small and medium business area lead di Amazon Web Services Giulia Gasparini.

