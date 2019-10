Roma, bus contro un albero su via Cassia: oltre dieci persone ferite FOTO

Roma

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un. È accaduto poco dopo le 9, all'incrocio con via Oriolo. Secondo una prima stima dell'Ares 118 intervenuto sul posto con 8 ambulanze ci sarebbero. ​Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Al momento, il personale medico e infermieristico e impegnato nel triage e nella stabilizzazione dei pazienti che verranno trasportati in ospedale.Tante le chiamate da parte di passanti e passeggeri arrivate al Nue 112 che ha attivato 118, vigili del fuoco e polizia locale. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Cassia. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e se ci siano altri veicoli coinvolti.