Roma bestiale, un topo gigante in pieno centro: fa una passeggiata a Piazza Cavour

Ratti giganti nel centro storico di Roma, seconda puntata. Dopo il topo a passeggio sotto a Castel Sant'Angelo, con la turista americana che dice «what is it?», ora spunta un altro filmato, poco distante dal primo avvistamento in realtà, nella centralissima Piazza Cavour, proprio davanti alla sede della Corte di Cassazione.

Roma, topo gigante a passeggio a Castel Sant'Angelo. Turisti increduli: «What is it?»

Da non credere

Nel video, postato sulla pagina di Welcome to Favelas, si vede il ratto gigante, grande quanto un gatto di medie dimensioni, che passeggia con tutta calma osservando anche il codice della strada; si, perché attraversa sulle strisce pedonali mentre tiene qualcosa in bocca. D'altronde, Roma pullula di cibo, straripante dai cassonetti pieni di immondizia non raccolta. E mentre attraversa si vede il viso esterrefatto di una coppia, che mangia il gelato e si ferma per un secondo a bocca aperta, per capire se quello che vedono è realmente ciò che pensano. Un topo gigante.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 10:42

