Roma, morto Agostino Zaccardo: era il "re" dei collezionisti di auto d'epoca

La Topolino del 1936, una delle più antiche, la sua preferita. Poi venivano tutte le altre. Una vita segnata dalla passione per le auto d’epoca quella di Agostino Zaccardo, esperto di auto storiche e punto di riferimento dei collezionisti nella capitale, deceduto a 83 anni ieri mattina a Roma.

Noto collezionista di auto storiche, Zaccardo è stato fondatore di uno dei più antichi circoli romani e attualmente commissario tecnico dell’Automobile club storico italiano. In pensione si è dedicato alla costituzione del museo storico dell’Anas, azienda in cui ha lavorato come funzionario fino agli anni 2000. Oggi i funerali, alle 11, nella Chiesa dei Santi Angeli e Custodi a Montesacro. «Proprio da piazza Sempione ogni anno, a giugno, in occasione della festa di quartiere si teneva un raduno di due giorni con collezionisti provenienti da tutta Italia organizzato da mio padre - racconta il figlio Gianluigi - Si sfilava da via Nomentana a piazza San Pietro, di domenica, per la benedizione domenicale del Papa. Il desiderio mio e di mio fratello? Organizzare un nuovo raduno in sua memoria».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 08:37

