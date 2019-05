Roma, albero asfaltato sul marciapiede: Virginia Raggi va di persona a redarguire gli operai

Roma, la volpe di Villa Pamphilj uccisa da un cane senza guinzaglio: caccia al padrone

Lunedì 13 Maggio 2019, 18:15

va di persona a effettuare un sopralluogo e chiede direttamente agli operai della ditta incaricata della manutenzione dei marciapiedi di rimediare ad un vero e proprio orrore. Dopo le segnalazioni di diversi cittadini, compresi vip come Alessandro Gassmann , la sindaca disi è recata all'per verificare di persona quanto accaduto due settimane fa.Durante i lavori didi via Nostra Signora di Lourdes, infatti, la ditta di manutenzione aveva ricoperto di catrame tutto lo spazio, comprese la aiuole su cui crescevano alcuniLa, con fermezza e gentilezza al tempo stesso, ha parlato personalmente con gli operai, chiedendo un intervento e assicurando di essere pronta a tornare sul posto, per verificare il completamento dell'opera.«Nel sopralluogo ho fatto notare agli operai che un’aiuola non era stata realizzata nel migliore dei modi: una porzione di asfalto ricopriva lo spazio vitale di una pianta. Ora la rimetteranno a posto» - ha scrittosu Facebook - «Tornerò nei prossimi giorni per controllare di nuovo il marciapiede. Insieme continuiamo a lavorare per migliorare la nostra città».