Alessandro Gassman contro il Comune di Roma: «Lavori fatti male, dovreste cementarvi i piedi»

A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere ... #unamanicadiincapaci #trovareicolpevoli (foto @romafaschifo ) RT please @Roma pic.twitter.com/vcvgr03eZ4 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 30 aprile 2019

Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?... ma come è possibile? @Roma secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare,più passa tempo piu non ci fate bella figura ed il danno si amplia. #nacosaorenda 🌳🌳🌳 pic.twitter.com/hge6qVFLe3 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 1 maggio 2019

Ultimo aggiornamento: 12:54

punta il dito contro l'amministrazione capitolina. «I piedi di chi ha fatto questo andrebbero cementati», scrive sul suomentre mostra le foto dell'asfalto appena rifatto sulle strade romane e tagga l'account ufficiale di Roma Capitale. I lavori la pavimentazione dei marciapiedi nelsono stati fatti male e coprono gli alberi. Le radici delle piante sono praticamente soffocate dal bitume.«A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere...», si legge in un primo cinguettio. In un secondo post, l’attore precisa: «Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?... ma come è possibile?». Rivolgendosi all'amministrazione, conclude: «Secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare, più passa tempo più non ci fate bella figura ed il danno si amplia».Alessandro Gassmann pubblica anche il numero diil direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Municipio. «Come segnalatomi, lascio a disposizione dei cittadini del quartiere Aurelio di Roma e non, i recapiti del direttore della manutenzione Urbana di Roma, dal sito del comune, Fabio Pacciani per chiedere di intervenire su questo piccolo ma significativo disastro».L'interprete è da sempre sensibile alle questioni ambientali e alla situazione romana nello specifico. Più volte ha documentato il degrado e sottolineato l'emergenza rifiuti.