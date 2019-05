Una delle volpi del lago del Giglio (Olimpia o Giglio) è stata appena uccisa da questo cane. Non sappiamo chi ne sia il proprietario (il video ci è stato appena inviato) ma ci attiveremo perché ne risponda in tutte le sedi consentite.

Lunedì 13 Maggio 2019, 16:43

Un giorno triste per chi frequentae per chiunque ami gli animali: oggi una delledel lago del Giglio è stata. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook dell'Associazione per Villa Pamphilj , che scrive:Nel post pubblicato su Facebook è allegato anche un video in cui la, mascotte del parco pubblico, giace senza vita tra le fauci del cane. Il cane è senza guinzaglio, e il dibattito si è subito acceso tra quanti stanno commentando la notizia sui social network. Per alcuni non è detto che ad uccidere la volpe sia stato proprio il cane (nel video non si vede il momento dell'attacco), per altri è vergognoso che gli animali non vengano tenuti al guinzaglio.Le volpi di Villa Pamphilj, Olimpia e il fidanzato Giglio, erano diventate una compagnia abituale per chi frequenta il più grande parco di Roma.