Perseguita e aggredisce sotto casa la ex compagna

Diabolik, funerali blindati al Divino Amore: il feretro accolto da un lungo applauso

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in zona Torresina per una aggressione a danno di una 34enne, originaria di Avellino e da tempo residente a Roma, da parte di un 49enne con precedenti, suo ex compagno. L'uomo, già colpito da una serie di provvedimenti del Tribunale quali sospensione della potestà genitoriale, allontanamento dalla figlia minorenne, dai luoghi da lei frequentati e dalla casa familiare, si è presentato sotto casa della ex compagna e, dopo averla minacciata, l'ha aggredita.