Roma, a Cinecittà World un Halloween da paura: tra zombie e vip

Scheletri, zombie, vampiri e fantasmi, zucche e covoni di fieno: Halloween si festeggia a Cinecittà World dove i più famosi film dell’orrore prendono vita nel Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma che si trasforma con tante attrazioni a tema.

Si tratta di Assassin’s Creed, saga da 100 milioni di copie, dove l’ospite, indossato il visore di realtà virtuale ed impugnato l’arco, diventerà Bayek, il protagonista della storia. In-Cubo, il cinema interattivo in cui la pistola hi-tech sarà l’unica arma per combattere i mostri e sopravvivere ai nemici. CineTour - Horror Edition dove i set originali del cinema si animano di creature viventi, mummie egiziane tra le scene di Cleopatra, Zombie nel Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani tornati in vita.

[Roma, tra zombie, vampiri, zucche ma anche influencer e affascinanti webstar: così Cinecittà World festeggia Halloween]Karin ProiaCondividi

Il roller coaster Inferno si tinge ancora più di dark con personaggi danteschi che animano il percorso d’ingresso. Il set di Aquila IV, il sommergibile originale del film U-571, diventa Aquila XXX e si colora di sensualità Horror con un percorso a luci rosse. Arricchita da ulteriori effetti speciali l’amatissima Horror House, percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror.



Giovedì 31 ottobre si festeggia la Notte delle Streghe con apertura dalle 16 fino a notte. Un ospite speciale darà inizio alla festa più paurosa dell’anno: per tutti i bambini arriva BAT PAT. Il pipistrello parlante è il protagonista di 52 nuovissimi episodi della seconda serie in onda su Rai Gulp. Un’incredibile nuova stagione all’insegna di brividi e misteri, conditi con un sacco di risate.

[Roma, tra zombie, vampiri, zucche ma anche influencer e affascinanti webstar: così Cinecittà World festeggia Halloween]Giampaolo MorelliCondividi

Dalle 16,30 l’appuntamento è con Halloween on Stage nella Cinecittà Street con grandi influencer e Tiktokers italiani tra cui: Marta Daddato (900.000 follower su Tik Tok), Cecilia Cantarano (840.000), Daniele Davì (678.000), Manuel Spadea (380.000), Zoe Massenti, Alison Daisy, Vincenzo Cairo e tante altre amatissime webstar. La conduzione è affidata allo speaker Matteo Bortone e l’intrattenimento musicale al producer Skywalker. La festa prevede show ed esibizioni live, meet & greet con foto e autografi e la premiazione della maschera più originale. Mercoledì 30 Ottobre 2019, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA