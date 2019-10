Ragazzo di 17 anni precipita dalla finestra e muore

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere precipitato nel cortile all'interno di un palazzo in via dei

Savorelli, al quartiere Aurelio di Roma. Il fatto è accaduto poco prima delle 15. Sul posto la Polizia di Stato che sta ancora accertando la dinamica dell'accaduto. Il ragazzo, a quanto si apprende, è caduto da una finestra che si trova sulla tromba delle scale, compresa tra due piani.



Dai primi accertamenti sembra sia precipitato probabilmente da una finestra sulla tromba delle scale tra il quarto e quinto piano. Al momento non si esclude nessuna pista compreso l'incidente. Sabato 26 Ottobre 2019, 17:21

