Rocca di Papa, esplosione nel palazzo del Comune: feriti sindaco e tre bambini, uno è grave

Esplosione nel palazzo del Comune a Rocca di Papa , vicino a Roma. Tra i quattro feriti ci sono il sindaco Emanuele Crestini e tre bambini, uno dei quali trasportato in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma. Nessun dipendente tra i feriti, contrariamente a quanto riportato in un primo momento. L'esplosione è avvenuta alle 11.45 in corso Indipendenza, proprio sotto all'edificio degli uffici comunali del centro alle porte di Roma.Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione a Rocca di Papa ci sarebbe una fuga di gas. Dopo il boato, si è sviluppato anche un incendio e il crollo parziale della palazzina a tre piani. Il centro è stato evacuato, i vigili del Fuoco temono possa verificarsi una seconda esplosione. Tra di edifici evacuati anche la scuola materna ed elementare. I feriti, tra cui il sindaco e alcuni dipendenti, sono stati portati negli ospedali di Roma e dei Castelli.