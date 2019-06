Rocca di Papa, esplode il Comune: sindaco gravissimo, anche una bambina in codice rosso

​Il sindaco di Rocca di Papa (Roma), Emanuele Crestini è rimasto ferito in modo serio e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Tor Vergata nell'esplosione del comune avvenuta durante dei lavori stradali in mattinata: ha ustioni sul 50 per cento del corpo. Un bambino dell'asilo vicino è stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù, altri due piccini sono rimasti lievemente feriti. La zona è interdetta dai Vigili del Fuoco.

La bambina di circa 5 anni è attualmente in «condizioni stazionarie con un severo trauma facciale e cranico». Le condizioni della piccola vengono comunicate dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è arrivata alle 13,00. «Per la tipologia dell'evento traumatico e delle lesioni, la paziente è ricoverata in Area Rossa in prognosi riservata».



LA CRONACA

Esplosione nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, vicino a Roma. Tra i nove feriti ci sono il sindaco Emanuele Crestini e tre bambini che si trovavano nella scuola adiacente, uno dei quali trasportato in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma. Cinque dei feriti sono stati soccrsi sul posto. L'esplosione è avvenuta alle 11.45 in corso Indipendenza, proprio sotto all'edificio degli uffici comunali del centro alle porte di Roma.



All'origine dell'esplosione a Rocca di Papa ci sarebbe una fuga di gas. Dopo il boato, si è sviluppato anche un incendio e il crollo parziale della palazzina a tre piani. Il centro è stato evacuato, i vigili del Fuoco temono possa verificarsi una seconda esplosione. Tra di edifici evacuati anche la scuola materna ed elementare. I feriti, tra cui il sindaco e alcuni dipendenti, sono stati portati negli ospedali di Roma e dei Castelli.

Lunedì 10 Giugno 2019, 16:39

