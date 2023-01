Rocca, candidato del centrodestra per la Regione Lazio: «Darò dignità ai cittadini»

di Alessandra Severini

Ora è ufficiale: sarà Francesco Rocca, già presidente della Croce Rossa italiana e nominato per due volte consecutive presidente della Croce Rossa internazionale, il candidato del centrodestra alle regionali del Lazio del prossimo 12 febbraio. «La Regione Lazio ha bisogno di voltare pagina - ha detto la premier Meloni lanciando la corsa - e Francesco Rocca con la sua competenza, capacità e prestigio è una garanzia». La coalizione ha smentito divisioni sulla candidatura e a spazzare le polemiche sono arrivati via Facebook gli auguri e il sostegno di Silvio Berlusconi. Appoggio confermato anche da Matteo Salvini che su Twitter si dice convinto che «Rocca porterà un'ondata di cambiamento nella Regione Lazio».



In prima fila durante la presentazione era seduto inoltre Fabio Rampelli che ha voluto così mettere fine alle polemiche interne a Fratelli d'Italia. Il programma sarà presentato fra pochi giorni. «Non sarà faraonico, ma chiaro e concreto» ha detto Rocca che poi ha anticipato che intende rafforzare l'Ater e combattere le occupazioni abusive, «ridare dignità alla sanità» anche perché «i posti nella sanità privata sono cresciuti con Zingaretti».



Infine l'immigrazione: «Non si deve confondere l'assistenza e la dignità di ogni essere umano con il tema della pubblica sicurezza. A prevedere per la prima volta la detenzione dei migranti irregolari - ha ricordato - é stata la legge Turco-Napolitano». Rocca ha affrontato anche quello che sarà uno dei temi caldi della campagna elettorale, quello dei rifiuti. Il neo candidato non si dice contrario alla realizzazione del termovalorizzatore ma sottolinea che «da solo non basta. Il piano regionale sui rifiuti andrà rifatto e bisogna ripartire dalla raccolta differenziata». Inoltre Rocca mostra perplessità sull'area scelta dal sindaco Gualtieri: «Così come è concepito il termovalorizzatore penalizza un territorio meta di pellegrinaggi e mette a rischio una strada storica come l'Ardeatina vincolata dalla sovraintendenza».



Rocca è atteso ora da 40 giorni di intensa campagna elettorale. Parte favorito nei sondaggi ma l'obiettivo è superare il 40% per avere una maggioranza stabile in consiglio e poter guidare la Regione per cinque anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 08:53

