di Redazione web

Le elezioni regionali si avvicinano e, a quanto apprende l'Adnkronos, in Cdm è stato approvato un decreto che estende il termine delle operazioni di voto fino al lunedì alle ore 15. La misura si applicherà alle prossime elezioni regionali del 12 febbraio 2023 in programma in Lazio e Lombardia.

Lega, tre consiglieri (Mura, Lena e Formenti) lasciano Salvini: è scissione in Regione Lombardia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Dicembre 2022, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA