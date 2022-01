Ue, Gualtieri nominato progressista dell'anno da fondazione Feps: «artefice del cambiamento»

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato designato come personalità progressista dell'anno dalla Feps, Fondazione del partito socialista europeo. La notizia è stata data dalla presidente Feps, Maria Joao Rodrigues, nel corso del webinar di presentazione del Progressive yearbook 2022. Lo rende noto il Comune di Roma. Per la Feps, Roberto Gualtieri è stato «uno degli artefici del progressivo cambiamento in Italia e, dalla sua precedente carica di ministro delle Finanze, ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla recessione da Covid in Italia dopo aver per anni svolto un ruolo di primo piano alla guida della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo».

«Un onore essere stato indicato come personalità progressista dell'anno da Feps, Fondazione del partito socialista europeo. Grazie alla presidente Feps, Maria Joao Rodrigues, e al segretario generale Làszlò Andor. Lavorerò con ancora maggiore impegno per affrontare le grandi sfide sociali ed ambientali del nostro tempo che vedono le grandi capitali in prima linea» ha commentato Gualtieri sui social.

Importanti esponenti del socialismo europeo come il docente della Boston University, Vivien Schmidt, e il docente della Warwick Business School, Mathieu Bloondeel, hanno trasmesso il loro apprezzamento per la scelta della Fondazione, così come il gruppo parlamentare S&D attraverso l'intervento del proprio capogruppo, Brando Benifei. Nel corso dell'incontro è stato più volte sottolineato come la decennale esperienza europea di Gualtieri rappresenti uno strumento importantissimo per sfida che lo vede impegnato dallo scorso autunno, come Sindaco di Roma. Prima di Gualtieri sono stati nominati Personalità Progressiste dell'anno Feps l'attuale vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans e Sanna Marin, prima ministra della Finlandia.

