Cassonetti stracolmi e rifiuti in strada a Coppedè: sporcizia e degrado in uno dei salotti di Roma

Cassonetti strapieni, rifiuti in mezzo alla strada, con i residenti costretti a fare il dribbling in mezzo alle buste di spazzatura, come ieri Insigne tra i difensori della Svizzera. Accade a Roma, quartiere Coppedè, una delle zone più ricche della Capitale: nelle foto, segnalateci da un lettore, è evidente il palese degrado in cui versa la città alle prese con un'emergenza sempre più stringente.

Strade sporche, cassonetti ormai ricolmi di spazzatura e che vengono svuotati sempre più a fatica, cittadini che vanno a gettare i loro rifiuti e non sanno dove depositarli. Il tutto in uno dei quartieri 'salotto' di Roma, anche in via Alessandria, una delle zone più belle della Capitale. L'eredità che la ex sindaca Raggi ha lasciato al neosindaco Roberto Gualtieri: la responsabilità di ripristinare la "grande bellezza", adesso è sua.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 10:23

