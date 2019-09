Virginia Raggi, il video dell'incivile che trasporta rifiuti edili senza documenti: «Multa da 3.100 euro»

Multa da 3.100 euro per un autotrasportatore che trasportava rifiuti edili senza i documenti obbligatori: lo scrive sui suoi profili social la sindaca di Roma Virginia Raggi, che posta il video dei materiali a bordo del camion del trasportatore multato. «Prosegue la nostra "caccia" agli incivili. Eccone un altro che trasporta rifiuti edili senza l'obbligatoria documentazione di accompagnamento che attesti l'identificazione, la provenienza, la tipologia e la destinazione dei materiali





Il camion trasporta una decina di grandi sacchi pieni di corrugati e materiali di risulta che non si sa come verranno smaltiti. Il NAD - Nucleo Ambientale Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale - che ha beccato l'incivile nei pressi di viale del Policlinico ha elevato una multa di 3.100 euro al trasportatore che dovrà comunque fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare da dove vengono e dove finiranno i rifiuti». La Raggi sottolinea che «Le mini discariche e questi zozzoni incivili sono una piaga della nostra città. Cumuli di materiali edili, ingombranti e rifiuti di ogni genere inquinano gravemente il territorio. Roma non lo merita. Mettiamo fine a questa inciviltà».

Martedì 3 Settembre 2019, 13:35

», scrive la Raggi