Ostia, ragazzina di 15 anni violentata dal branco: «Il fidanzato è rimasto a guardare»

Si rifiuta di fare sesso di gruppo ma loro la costringono e la violentano a turno. A denunciare il fatto una ragazza di 15 anni, che dopo aver subito l'abuso si è rivolta ai poliziotti del X distretto di Ostia. Attirata in una trappola dal fidanzatino di un anno più grande, sale in auto con lui e alcuni suoi amici, tra cui due maggiorenni. Uno di questi lo conosce e si fida ma poco dopo inizia l'incubo.

La violenza

A un certo punto la conversazione vira sul sesso e la ragazza capisce che qualcosa non va. Prima per scherzo poi sempre più insistentemente, gli propongono di avere un rapporto di gruppo. Probabilmente si sono messi d'accordo prima, non è un'idea nata sul momento. Inutile ogni tentativo di fuggire, la 15enne viene trascinata in macchina, abusano di lei a turno, costringendola a praticargli sesso orale. Il suo ormai ex fidanzato rimane a guardare inerme.

La denuncia e la sentenza

Solo qualche giorno dopo la ragazzina si confida con la mamma e insieme denunciano il fatto. Le verifiche degli agenti però proseguono. Ascoltata in sede protetta dagli inquirenti la testimonianza della ragazza ha fatto scattare l'arresto, convalidato per i due maggiorenni accusati di violenza sessuale di gruppo su minore, mentre l'ex fidanzato risulta indagato. Secondo l'accusa infatti sarebbe stato consapevole di aver portato la giovane in una trappola fatta di abusi e violenza. Al vaglio le chat dei telefonini della vittima e degli indagati per chiarire la posizione di un terzo ragazzo che potrebbe aver partecipato alla violenza. Verranno presi in considerazione anche il diario e i quaderni della 15enne per fare maggiore chiarezza.

