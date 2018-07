Roma: ragazza scippata in pieno centro

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anocra uno scippo nel centro di Roma. Vittima una giovane donne, una commessa del centro. La donna era in attesa di entrare in un ristorante di, quando le hanno strappato la borsa. Alle 22 era intenta a chiacchierare con la sorella e il fratello, tra decine di persone, su una delle strade più affollate della Capitale, quando lo scippatore a bordo di uno scooter insieme a un complice è arrivato alle sue spalle. La ragazza, dopo lo strattone è caduta a terra, mentre l’uomo alla guida ha accelerato ed è scappato a tutta velocità. Dopo essere stata soccorsa, la ragazza ha chiesto aiuto ai carabinieri che si trovavano a poca distanza; nella borsa aveva anche le chiavi del negozio. Non sarebbe la prima volta: già di recente i due scippatori, due ragazzi, uno dei quali presumibilmente di origine nord africana, avevano usato la stessa modalità a danno di turisti.