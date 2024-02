Casilino violento: raffica di rapine e aggressioni, polizia a caccia di due malviventi

di Mario Antoni

Raffica di aggressioni e rapine violente al Casilino. Tre i colpi messi a segno nel giro di poco più di un’ora, martedì sera, nella zona. La polizia è sulle tracce di due rapinatori seriali, che stanno seminando il terrore nel quartiere, gettando nel panico residenti e commercianti. Il primo episodio si è verificato alle 19 in via Grottaglie, dove due uomini hanno scavalcato un muro perimetrale e sono entrati in un'abitazione dalla porta finestra, aggredendo poi due anziani di 76 anni. Il marito, un ex dirigente della polizia municipale di Roma, ha chiesto aiuto gridando dalla finestra e i due sono fuggiti.

Il secondo episodio è avvenuto poco prima delle 20, in via Fratelli Mazzocchi, dove un 64enne di origine peruviana, è stato bloccato da due uomini che gli hanno portato via il borsello con la carta di credito e il telefono. Infine lo hanno spinto a terra nella fuga.

Poco più tardi, alle 20.10 in via Chiari, altri due uomini vestiti di scuro si sono introdotti in un giardino e sono entrati in un'abitazione dalla finestra della cucina. A quel punto hanno immobilizzato un italiano di 69 anni e lo hanno minacciato con un cacciavite chiedendogli di indicare loro la cassaforte. La vittima è riuscita però a divincolarsi. Nella fuga i due hanno portato via alcuni monili in oro.

In corso le indagini della polizia del distretto di polizia del Casilino, che è già sulle tracce dei malviventi. Sono mesi che il quartiere è bersagliato da furti e rapine, a ogni ora del giorno. Nonostante i controlli del territorio si sono dimostrati efficaci, la carenza di personale negli uffici di polizia rende particolarmente complicata la gestione della sicurezza in un'area territoriale molto vasta. Da tempo i residenti del quartiere di Castelverde chiedono a gran voce l'apertura di un commissariato e di una stazione dei carabinieri.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 06:35