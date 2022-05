Race For The Cure 2022, a Roma torna il Villaggio della Salute: tamponi e screening gratuiti per i cittadini

Quattro giorni di screening gratuiti a Roma. A partire da oggi, giovedì 5 maggio, e fino a domenica 8 maggio, Federfarma Roma, sarà presente con un suo stand al Villaggio della Salute, Race For The Cure 2022. Le farmacie di Roma, che da 10 anni partecipano alla manifestazione, metteranno al servizio dei cittadini una serie di servizi di screening in omaggio.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile effettuare il tampone rapido antigenico per il Covid-19 a titolo gratuito, così come sarà possibile effettuare la prenotazione per la terza e quarta dose del vaccino, scegliendo la farmacia più vicina a casa.

«Le farmacie di Roma sono in prima linea nella campagna di vaccinazione per terza e quarta dose, dedicata alle categorie fragili e agli ultra ottantenni - spiega il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti -. Oggi il 95% delle vaccinazioni viene effettuata in farmacia. Grazie al servizio di prenotazione, presso il Villaggio della Salute, i cittadini potranno anche scegliere direttamente in quale farmacia e quando fare il richiamo del vaccino».



Presso lo stand di Federfarma Roma sarà possibile, inoltre, fare lo screening per la valutazione del rischio cardiaco. Un farmacista, collegato on line con un cardiologo, effettuerà l’elettrocardiogramma e l’esame del colesterolo. Grazie ai due parametri, valutati in tempo reale dal cardiologo, sarà possibile individuare un eventuale rischio cardiologico e mettere il cittadino nelle condizioni di intervenire subito.



«Le Farmacie nell’epoca della pandemia si sono contraddistinte per prossimità e servizi ai cittadini, con un importante servizio di screening del Covid-19 per interrompere la trasmissione e diffusione del virus - spiega Cicconetti -. Poi è partito il grande servizio di vaccinazione sia per il Covid che per l’anti influenzale. Ora si apre una nuova era, quella della farmacia dei servizi, per cui nello stand del Villaggio della Salute, oltre a continuare il percorso di prevenzione del Covid, sarà possibile testare quella che sarà la farmacia di domani. In ciascuna farmacia è già possibile avere accesso a una serie di servizi di screening fondamentali, in brevissimo tempo e a costi estremamente contenuti. Tutto questo senza fare code. Ovviamente ognuno lo potrà fare nella farmacia sotto casa. Ogni farmacia mette a disposizione una serie di servizi di pre-medicina come l’elettrocardiogramma, l’holter EGC o analisi di prima istanza immediate come quella del colesterolo o della glicemia. Parte un nuovo capitolo che è quello della telemedicina e anche qui le farmacie saranno vicine e prossime ai cittadini offrendo tantissimi servizi per la cura e la tutela della salute».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 12:08

