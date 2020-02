Primark sbarca a Roma: apertura a maggio, si cercano 300 dipendenti

Primark

Il primo store romano del marchio irlandese sarà distribuito su due piani, per un totale di 4500 metri quadri: 40 camerini, 42 casse e un’area relax con Wi-Fi e postazioni per la ricarica degli smartphone. Nel negozio della Capitale lavoreranno 300 persone, che verranno selezionate tra gli oltre 10mila curriculum candidati.



In questi giorni sono circolate indiscrezioni secondo cui l’azienda starebbe pensando a duplicare la sua presenza nella Capitale, con un altro negozio nel centro commerciale Roma Est. Al momento non c’è però nessuna conferma ufficiale. Quello del centro commerciale Maximo, sarà il sesto Primark aperto in Italia, che ha ospitato il primo store della catena ad Arese vicino a Milano, nel 2016.

