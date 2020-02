Pomezia brucia: esplosione in una cartiera in mattinata, nella notte a fuoco un appartamento occupato abusivamente

#esplosione #pomezia credo sia dietro via naro zona via dei castelli romani pic.twitter.com/C8N5doUOtu — Telav Hevodet (@centobuste) February 15, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 10:30

. Una risveglio amaro per i cittadini del comune alle porte di Roma invaso dal fumo e colpito da una forte esplosione all'interno di una cartiera. Ma non solo, nella notte è divampato un incendio al quarto piano di una palazzina occupata abusivamente.Il boato intorno alle 8.20 di questa mattina.. A riportare la notizia è il Messaggero che identifica il capannone come l’Intercarta, l’azienda di via Naro. A prendere fuoco, scrive nel pezzo a firma di Moira Di Mario, un macchinario sul quale erano impegnati alcuni operai. Nessuna persone sarebbe rimasta ferita o intossicata.nella Torre C di via Singen. Come riporta il Corriere della Città, si trattarebbe di un palazzo occupato abusivamente. «Siamo stanchi - dichiarano i residenti al Corriere della Città - di dover rischiare la vita in questo modo. Non è la prima volta che ci sono incendi, a volte dolosi, a volte accidentali, causati da persone che vivono qui abusivamente. Abbiamo presentato denunce ed esposti, ma nessuno ci ascolta. Si aspetta forse la tragedia? Stanotte c’è mancato poco: sarebbe bastato che esplodesse la bombola a gas».