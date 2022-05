Roma, brucia ancora la pineta di Castelfusano: tre canadair in azione

Roma, un nuovo incendio nella pineta di Castelfusano. Per la seconda volta in due giorni, la stessa zona di Ostia viene investita dalle fiamme. Dopo quello di ieri mattina, un nuovo rogo si è alimentato questa mattina, a partire dalle 6, colpendo ancora l'area di sottobosco tra via Villa di Plinio e viale Mediterraneo ma estendendosi per via del Vento.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco e sei di associazioni di protezione civile, oltre al personale dell'Ufficio Giardini del municipio e della Forestale. In azione questa mattina anche un elicottero e i canadair. Intorno alle 11 ne è entrato in servizio uno, seguito poi da altri due. opo il primo mezzo aereo antincendio attivo dalle 11, altri due si sono aggiunti, a partire dalle 13 circa. Pescano acqua dal Lago di Castel Gandolfo per effettuare poi i lanci sull'area verde.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 13:55

