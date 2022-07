Roma, Piazzale della Radio: via le recinzioni "crea-ingorgo" denunciate da Leggo

di Lorena Loiacono

Torna al suo posto il cantiere di Piazzale della Radio: il caos del traffico, denunciato oggi dalle pagine di Leggo, ha convinto l’amministrazione capitolina a fare un passo indietro. E a farlo fare anche alle recinzioni che bloccavano 3 delle 4 corsie destinate alle auto. Ieri e oggi, per i residenti di Marconi e Portuense, sono state due mattinate da incubo.

PALMA, TROVARE SOLUZIONI ASCOLTANDO ANCHE I CITTADINI

“I lavori su quel tratto inizieranno tra qualche settimana - ha spiegato Marco Palma, di Fratelli d’Italia, vice-presidente del consiglio del municipio 11 - abbiamo il tempo per sederci tutti allo stesso tavolo e trovare soluzioni condivise per non congestionare il traffico. Questi due giorni di caos sono stati insostenibili. Ieri mi sono attivato per segnalare le criticità al dipartimento e sono soddisfatto che ci abbiano ascoltati”.

DIETROFRONT, VIA LE RECINZIONI DA DOMANI

Quindi domani mattina il traffico tornerà alla normalità. La soluzione è stata individuata oggi, nel corso di un incontro presso l'Assessorato alla Mobilità, sollecitato dal Municipio Roma XI e dal Gruppo “Marconi” della Polizia locale di Roma Capitale.

Dal Municipio 11 spiegano che la recinzione del cantiere, che ha causato la riduzione delle corsie, verrà spostata a ridosso del limite della piazza senza occupare via Antonio Pacinotti. In questo modo non si verranno più a creare le lunghe code registrate ieri e questa mattina.

LANZI, PRESIDENTE MUNICIPIO 11: CORRETTIVI GIA' IN CORSO

“La prima soluzione - ha spiegato il presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi - è già in corso di attuazione: infatti in questo momento la società proponente sta spostando la recinzione del cantiere a ridosso del limite della piazza senza occupare via Antonio Pacinotti restituendo così l’intera carreggiata al traffico veicolare. Inoltre, sono stati individuati dei correttivi per quanto riguarda gli impianti semaforici e la viabilità che verranno attuati da qui alle prossime settimane quando la recinzione del cantiere dovrà tornare a occupare una porzione di via Antonio Pacinotti e che non permetteranno il ripetersi delle difficoltà avute in questi giorni. Ringrazio tutti i soggetti che stamane hanno contribuito all’individuazione delle soluzioni e in particolare modo il Gruppo ‘Marconi’ della Polizia Locale di Roma Capitale per l’attività svolta sul posto nelle ultime 36 ore per limitare i disagi”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 18:47

