Roma, spuntano i lavori per il parcheggio interrato di piazzale della Radio ed è subito caos

di Lorena Loiacono

Per fare due chilometri, a Roma, si può impiegare anche quasi un’ora e mezza. Sta accadendo infatti lungo la via Portuense a causa dei lavori in corso su piazzale della Radio, dove dovrà arrivare un parcheggio interrato. Peccato che il cantiere si sia “mangiato” due corsie su quattro, creando un imbuto micidiale per l auto che arrivano dalla Portuense, da Vigna Pia, da largo La Loggia.

Spiega Maria Teresa, residente di largo La Loggia: «Per percorrere due chilometri sono stati necessari più di 60 minuti. I romani non sono certo tutti al mare, possibile che qualcuno non abbia pensato alle conseguenze sul traffico?».

Sul caos è intervenuto Marco Palma, consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio 11: «Ho segnalato in commissione mobilità la necessità di un intervento immediato. Ci sono file infinite: il dipartimento che ha autorizzato i lavori in quel modo sembra vivere in un’altra città».

Praticamente i veicoli arrivano su Piazzale della Radio con il contagocce. Una situazione ingestibile, dove ci sono solo due vigili urbani alle prese con l’ira degli automobilisti. Sembra essere tornati all’ingorgo continuo dovuto alla chiusura di Ponte dell’Industria, ovvero il cosiddetto “ Ponte di Ferro” che, proprio a pochi metri da piazzale della Radio, dopo un incendio venne chiuso nello scorso ottobre e congestionò l’area per mesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA