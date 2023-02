Pd, Onorato replica a Boccia: «Pur di fare il ministro e il parlamentare, se n'è mangiate tante di fritture miste»

"Con Elly Schlein segretaria del Pd cambia tutto. E' sempre stata, nell'ultimo decennio, in prima linea su battaglie identitarie dall'ambiente al lavoro fino alla salvaguardia della credibilita del Pd persa il giorno dei 101 di Prodi. Non ha mai avuto responsabilita di partito e rappresenta una nuova e bella generazione che si fa avanti e assume direttamente la guida politica per la prima volta. Con lei il Pd sarà, senza tentennamenti, sinistra moderna, innovativa, con posizioni chiare su lavoro, clima e diseguaglianze. Dall'altra parte c'e un fritto misto che mette dentro tutto e il contrario di tutto da Giarrusso a Onorato, non so qual e il profilo politico che ne viene fuori, ma il Pd ha bisogno di anima e identita e con Elly si vedono ad occhio nudo". Cosi Francesco Boccia, senatore dem e coordinatore politico della mozione Schlein, intervenendo a "Dialoghi a sinistra", insieme a Goffredo Bettini, sul sito del Fatto Quotidiano.

PD, ONORATO: “PUR DI FARE IL MINISTRO E IL PARLAMENTARE, BOCCIA SE NE E’ MANGIATE TANTE DI FRITTURE MISTE”

“Francesco Boccia pur di fare il ministro e parlamentare se n’è mangiate tante di fritture miste. È un esperto. Mi dispiace davvero per la Schlein che è vittima di questi professionisti del potere”. Così risponde all’Ansa Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale, a margine dell'inaugurazione della prima energy house a Roma per la ricarica ultrafast dell'auto elettrica, alla domanda: “Come replica al senatore Boccia, che l’ha attaccata in occasione della presentazione del libro di Goffredo Bettini?”.

“Non discuto – ha aggiunto l’assessore Onorato - le qualità di Elly e le sue proposte, che sono importanti per creare un partito plurale. Fossi in lei, però, sarei preoccupata dei professionisti della poltrona come Boccia, che pur di rimanere ai comandi di potere sono pronti a utilizzarla. E’ una scena già vista. Boccia non sa neanche cosa significhi confrontarsi con i cittadini o prendere una preferenza, perché è uno dei tanti fortunati del ‘win for Life’ delle liste bloccate. Quindi capisco i suoi timori di questi tempi. 15 anni fa scappai da un Pd strozzato nella culla dalle correnti rimanendo all’opposizione di Alemanno, di Marino e della Raggi. Oggi quei signori ancora provano a dare lezioni ed evitare l’estinzione. Mi sembra che il processo sia irreversibile: delle due l’una o chi comanda da anni senza successo va a casa e lascia spazio a una nuova classe dirigente o ad andare a casa sarà direttamente il Pd. Non vorrei che chi sostiene Elly Schlein, pur di non uscire di scena, preferisca giocare al tanto peggio tanto meglio. La prossima volta, prima di partecipare alla presentazione, consiglio a Francesco Boccia di leggere il libro di una mente illuminata come Goffredo Bettini. Se l’avesse fatto sarebbe stato zitto invece di avventurarsi in strampalate accuse. Avrebbe capito che, chi come lui vive politicamente distaccato dai territori e dalla gente è parte del problema che il centro sinistra vive”

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 20:45

