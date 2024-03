La Via Crucis al Colosseo e il Giro delle Sette Chiese: viaggio tra i riti e le tradizioni religiose della Pasqua a Roma

Il 31 marzo è Pasqua e il 1° aprile il Lunedì dell'Angelo (conosciuto anche come Pasquetta).

Tutte le città italiane, e in particolare Roma, si preparano ad accogliere i fedeli che seguiranno gli eventi previsti per l'occasione. Nella Capitale il programma è ricco e avrà inizio a partire dal 28 marzo.

Tutti gli eventi

Tra le diverse iniziative, ci sarà la Via Crucis al Colosseo e il Giro delle Sette Chiese, che sono gratuite. Questa avrà luogo il 29 marzo alle ore 21,15 e si svolgerà all'interno del Colosseo per poi terminare al Tempio di Venere al Palatino. La durata è di circa un'ora e mezza. La cerimonia sarà trasmessa in mondovisione su Rai Uno a partire dalle 21.

La Via Crucis consiste nella ricostruzione del doloroso percorso che Gesù Cristo ha vissuto fino alla crocifissione.

Il Giro delle Sette Chiese è, invece, il pellegrinaggio più famoso di Roma e risale ai secoli del Medioevo, per poi essere stato ripreso da San Filippo Neri nel 1572. Esso ha luogo tra la sera del giovedì santo e il sabato santo. Si tratta di un percorso ad anello e prevede il giro delle chiese della città: San Pietro, San Paolo fuori le mura, San Sebastiano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le mura e Santa Maria Maggiore.

Durante le festività pasquali, inoltre, sono previste mostre e iniziative artistiche: una vera e propria selezione delle esposizioni e delle esperienze immersive a cui grandi e piccoli possono partecipare così da arricchire il proprio bagaglio culturale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 13:13

