Roma, parco giochi trasformato in centrale di spaccio. Pusher giovanissimo in manette

Si nascondeva fra gli alberi approfittando dell'oscurità in attesa dei tossicodipendenti. Quando si avvicinava l'acquirente, prendeva i soldi e gli cedeva la dose. Il tutto avveniva dentro un parco giochi a Colli Aniene, in via Melandri, sotto i palazzi fra le giostrine dei bambini. L'ultima vendita di cocaina però, al diciannovenne S.G. è costata una condanna ad un anno e tre mesi di reclusione con la pena sospesa. Durante il processo per direttissima il giudice lo ha condanno per spaccio di droga. L'arresto, convalidato durante l'udienza è avvenuto in flagranza di reato.

Gli agenti in borghese del distretto di polizia di San Basilio, impegnati a contrastare il fenome del narcotraffico, particolarmente diffuso nella giurisdizione di competenza, lo hanno ammanettato dopo un inseguimento a piedi. I poliziotti hanno identificato anche la persona che poco prima aveva comprato la cocaina. Durante la perquisizione sono state sequestrate 3 dosi di cocaina, 40 grammi hashish, una pressa, materiale per il confezionamento delle dosi e 825 euro in contanti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Gennaio 2021, 17:03

