Papa Francesco in ospedale: visita al Gemelli sull'Isola Tiberina dopo l'udienza, poi è rientrato in Vaticano Stamattina il Santo Padre non aveva letto il discorso per le sue condizioni di salute







di Redazione web Papa Francesco, a bordo una 500 bianca ma in forma riservata, subito dopo l'udienza generale di questa mattina che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senza leggere il discorso, si è recato al Gemelli dell'Isola Tiberina per una "visita". Dopo un rapido controllo, ha fatto rientro in Vaticano dall'ingresso del Perugino. Day hospital al Gemelli dell'Isola Tiberina A quanto si apprende, il day hospital di Papa Francesco alla struttura ospedaliera di recente acquisita dal Gemelli, era programmato ma nessun annuncio era stato fatto in merito. Il Pontefice ha lasciato la struttura poco dopo mezzogiorno, con il via libera dei medici. Ad accompagnarlo c'erano il fidato infermiere personale Massimiliano Strappetti e alcuni gendarmi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA