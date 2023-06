Papa Francesco silura Padre Georg: deve lasciare il Vaticano e tornare a Friburgo (ma senza incarichi)

Il futuro ruolo del segretario del defunto papa Benedetto XVI è stato per mesi oggetto di voci e pettegolezzi a Roma e nella Chiesa in Germania, ma secondo un articolo di un giornale tedesco, papa Francesco ha ordinato all'arcivescovo Georg Gaenswein, ex prefetto della Casa Pontificia, di lasciare il Vaticano e tornare in Germania entro la fine di giugno.

Padre Georg torna a Friburgo

Al segretario privato di lunga data di Papa Ratzinger è stato detto di tornare nella sua diocesi natale di Friburgo, nel sud-ovest della Germania, ma non gli è stato assegnato alcun ruolo o incarico, ha riferito oggi il quotidiano Die Welt.



Secondo l'agenzia Cna Deutsch, viene riferito che Papa Francesco ha informato il 66/enne Gaenswein della sua decisione durante un'udienza privata il 19 maggio. L'arcivescovo Gaenswein non ha risposto a una richiesta di commento di Cna Deutsch, mentre il Vaticano non ha emesso alcuna comunicazione in merito.

