Padre Georg a Verissimo: «Caso Orlandi? Non emergerà nulla di nuovo. Ecco cosa dissi a Papa Ratzinger»

Padre Georg è stato uno degli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. Durante la sua intervista nella puntata domenicale di Verissimo, l'arcivescovo ha raccontato tutta la sua vita: dall'infanzia fino a quando ha avuto la vocazione e, infine, quando ha raggiunto l'alta carica e quindi il Vaticano. Nella sua intervista ha parlato anche di pagine oscure che purtroppo hanno riguardato il mondo della Chiesa, e, infine, si è espresso anche sul caso di Emanuela Orlandi.

L'intervista a Padre Georg

Durante la sua intervista a Verissimo, Padre Georg ha parlato di alcuni momenti bui nella storia più recente della Chiesa: dallo scandolo Vatileaks, alle vicende riguardanti la pedofilia fino ad arrivare al caso Orlandi. Padre Georg ha raccontato: «Chiesi a Papa Benedetto di fare un promemoria sul caso di Emanuela Orlandi e mi fu consegnato un appunto in cui non c'era nulla di nuovo. In seguito il fratello di Emanuela, Pietro, che anche io avevo incontrato, disse in un'intervista che io ero in possesso di un dossier, ma non è alcun dossier, è un appunto, che diedi a Ratzinger. Su questa vicenda non credo possa emergere qualcosa di nuovo. Ora è stata aperta un'inchiesta in Vaticano e speriamo arrivi a buon fine e si trovi una risposta definitiva».

Padre Georg e Papa Ratzinger hanno lavorato insieme moltissimo tempo e l'arcivescovo a Verissimo ha detto: «Quando il Papa mi confidò che volevo dimettersi dalla sua carica, mi dispiacque molto e gli chiesi di prendersi del tempo per pensarci ma ormai lui aveva già deciso».

la muova linea editoriale di canale cinque: preti e suor cristina fissi a verissimo stamm freschhhhhhhh pic.twitter.com/WYcYSd8xUo — letteralmente alla frutta (@marydramaa) April 16, 2023

