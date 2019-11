Ostia, sgomberata la palestra di Roberto Spada dove fu data la testata al giornalista Piervincenzi

Virginia Raggi

Bene operazione Guardia di Finanza a Ostia. La palestra di Roberto Spada, dove sono stati aggrediti Daniele Piervincenzi e Edoardo Anslemi, è stata sgomberata, così come un centro scommesse lì vicino sempre gestito dal clan. Ringrazio Tribunale Roma e agenti delle Fiamme Gialle. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 19, 2019

Martedì 19 Novembre 2019, 20:49

«Bene operazione Guardia di Finanza a Ostia. La palestra di Roberto Spada, dove sono stati aggrediti Daniele Piervincenzi e Edoardo Anslemi, è stata sgomberata, così come un centro scommesse lì vicino sempre gestito dal clan. Ringrazio Tribunale Roma e agenti delle Fiamme Gialle». Così su commenta l'operazione della Guardia di Finanza che questa mattina ha sgomberato la palestra di Roberto Spada, la stessa dove fu aggredito con una testata il giornalista Daniele Piervincenzi.Come scrive il Messaggero gli agenti hanno liberato i locali della palestra. Successivamente hanno sgomberato un centroscommesse in via Marino Fasan, sempre a Ostia Nuova e a pochi passi dalla palestra.