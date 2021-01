Ostia, proroga di 12 mesi per le concessioni balneari

Una proroga di 12 mesi per le 35 concessioni balneari di Ostia, scadute il 31 dicembre, e per cui l'amministrazione capitolina aveva previsto la procedura della messa a bando. Lo stabilisce una determina dirigenziale del Municipio Roma X che concede un «periodo di proroga tecnica a partire dal primo gennaio 2021 e per il periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura di affidamento» avviata il 22 dicembre scorso e che avrà «durata non superiore a 12 mesi».

Gli stabilimenti a cui è concessa la proroga sono: Aneme e Core; Arcobaleno Beach; Bahia; La Conchiglia; Urbinati; Elmi; Battistini; Delfino; Belsito; Plinius; Mami -Cral Comune di Roma; La Vecchia Pineta; Kursaal; Orsa Maggiore-Cral Poste; Dopolavoro Atac; La Mariposa; Zenit-Cral Eni; Le Palme; V-Lounge; La Caletta; La Bussola; La Bicocca; Peppino a mare - stabilimento; La Spiaggia di Bettina; La Spiaggia; La Vela; Miami - Istat; Il Bungalow; La Bonaccia; Guerrino Er Marinaro; Il Corsaro; Il Gabbiano; L'Ancora; L'Oasi; La Marinella. Non risulta pervenuta agli uffici la richiesta di proroga per Nauticlub Castelfusano.

Giovedì 14 Gennaio 2021, 10:13

