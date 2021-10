Ostia, terribile incendio a Castel Fusano: si teme per la pineta della tenuta Chigi

Stamani alle prime luci dell'alba un terribile incendio è esploso nella tenuta Chigi, a Castel Fusano. Lo riferisce il sito Canaledieci.com.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco: si teme che le fiamme possano estendersi alla pineta. L'incendio si sarebbe svilppato in alcune strutture interne alla tenuta Chigi. Una colonna di fumo nero sprigionatasi dal rogo è visibile anche a diversi chilometri di distanza. Fortunatamente in zona non c’è vento a complicare le operazioni di spegnimento.

Secondo il racconto di alcuni testimoni sarebbero state avvertite alcune esplosioni prima dell’incendio che sta divampando tra il canale dei Pescatori, viale Mediterraneo e via Villa di Plinio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 09:12