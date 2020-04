Ostia, colpi di pistola in strada: gambizzato il cognato di Roberto Spada

Roma, colpi di pistola lungo le strade di Ostia. Un 51enne romano è arrivato al pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco alla gamba. L'uomo è il cognato di Roberto Spada, già condannato, con l'aggravante del metodo mafioso, per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi. La vittima della sparatoria ha raccontato di essere stato raggiunto da un proiettile in via Forni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.



L'uomo gambizzato è il cognato di Roberto Spada; il fratello della moglie del boss di Ostia arrestato per reati mafiosi e per aver colpito con una testata un giornalista della Rai. La vicinanza del ferito al clan degli Spada fa temere una recrudescenza della lotta tra clan per il potere sul litorale, quella lotta pacificata alcuni anni fa grazie all'intervento di Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, ucciso a Roma il 7 agosto scorso. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 20:48

