Roma, guerra ai balneari: il Comune cerca nuovi concessionari per 37 stabilimenti

Per la stagione estiva 2021 il Comune di Roma lancia il bando per affidare a nuovi concessionari la gestione di 37 stabilimenti balneari di Ostia. È guerra aperta contro gli attuali, la cui concessione scadrà il 31 dicembre. Ieri mattina, come riporta il sito Canale10.it, è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Roma l’avviso del “Bando per l’affidamento di 37 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Municipio X di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative”.

L’ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Questo è l’elenco degli stabilimenti balneari oggetto della gara d’appalto: ANEME E CORE; ARCOBALENO BEACH; LA CONCHIGLIA; URBINATI; ELMI; BATTISTINI; DELFINO; BELSITO; PLINIUS; MAMI – CRAL COMUNE DI ROMA; LA VECCHIA PINETA; KURSAAL; ORSA MAGGIORE – CRAL POSTE; DOPOLAVORO – ATAC; LA MARIPOSA; ZENIT – CRAL ENI; NAUTICLUB CASTELFUSANO; LE PALME; V-LOUNGE; LA CALETTA; LA CASETTA; LA BUSSOLA; LA BICOCCA; PEPPINO A MARE; LA SPIAGGIA DI BETTINA (EX CORALLO); LA SPIAGGIA; LA VELA; MIAMI ISTAT; IL BUNGALOW; LA BONACCIA; GUERRINO ER MARINARO; IL CORSARO; ISOLA FIORITA; IL GABBIANO; L’ANCORA; L’OASI; LA MARINELLA.

Elenco a parte, “L’Isola Fiorita” è senza concessionario (ex Cral Ministero dell’Interno) dal 2018 e che “La Casetta” è oggetto di contenzioso dopo la sentenza del Tribunale di Roma.

Le domande dovranno pervenire attraverso la piattaforma digitale Tuttogare del Comune di Roma entro le ore 12 del 15 marzo. La stagione concessa in affidamento va dal 1° maggio al 30 settembre 2021. È ammessa la partecipazione per uno solo dei 37 lotti. Si segnala inoltre che «l’individuazione del Concessionario avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione dell’area per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico».

