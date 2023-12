«Abbonati al mio Onlyfans», poi gli chiede 300 euro per non dire tutto alla fidanzata: e il giudice le dà ragione

di Redazione web

Conosce una ragazza al mare mentre è in vacanza con la fidanzata, inizia a scriverle, ma lei prima gli chiede del denaro e poi racconta tutto alla sua compagna: e il giudice le dà anche ragione. La vicenda, raccontata dal Messaggero, vede come protagonisti un 31enne di Aprilia e una ventenne di Teramo, che si erano conosciuti proprio in Abruzzo durante le vacanze estive due anni fa.

La vicenda

Lui, come detto, era in vacanza con la sua fidanzata, ma la giovane aveva evidentemente stuzzicato le sue fantasie: tornato a casa dalle ferie, l'ha contattata su Instagram. La ventenne, iscritta su OnlyFans, gli ha però chiesto di contattarla solo lì, perché puntava evidentemente a fargli pagare i soldi dell'abbonamento: lui, che voleva farle dei regali e portarla a cena fuori, continuava però a scriverle soltanto su Instagram. I contatti sono andati avanti per mesi, finché la ragazza non ha preso la situazione in mano, chiedendogli di darle 300 euro altrimenti avrebbe mandato le loro chat alla fidanzata.

Il giudice dà ragione alla ragazza

Un tentativo di estorsione, secondo il 31enne, che così l'ha denunciata: la giovane, dal canto suo, ha dato seguito alla minaccia inviando tutto alla compagna dell'uomo e mettendo a rischio il suo rapporto sentimentale (evidentemente nemmeno così solido).

La linea difensiva di quest'ultima era infatti molto semplice: secondo la giovane quei 300 euro non erano un tentativo di estorsione, ma l'equivalente dell'abbonamento ad OnlyFans, dove il 31enne sapeva che lei era iscritta, e dove sarebbe dovuto andare per accedere ai suoi contenuti, foto e video hot, tutti a pagamento. Una vicenda complicata, ma una cosa è certa: non sarebbe stato meglio godersi le vacanze con la propria compagna, senza cercare altre avventure?

