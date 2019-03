Oggi il Papa in Campidoglio: Francesco arriverà alle 10.30. Quarto pontefice a salire sul Colle

Dopo esattamente dieci anni un Pontefice torna in Campidoglio. Oggi alle 10.30 Papa Francesco arriverà in auto, nell’area di Sisto IV, per incontrare la sindaca Raggi accolto dagli squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano. Bergoglio sarà il quarto papa a recarsi sul colle: prima di lui San Paolo VI (16 aprile 1966), San Giovani Paolo II (15 gennaio 1998) e Benedetto XVI il 9 marzo 2009 che aveva detto «Vivendo a Roma da anni sono diventato romano».

La visita di Papa Francesco arriva in un momento storico molto complicato per la città: prima l’arresto per corruzione la scorsa settima, del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito (M5s) che, tra l’altro, avrebbe dovuto tenere un discorso a nome dei consiglieri; poi giovedì l’iscrizione nel registro degli indagati dell’assessore Frongia che dopo essere stato chiamato in causa da Luca Parnasi, si è autosospeso ed ha rimesso le deleghe. Il Santo Padre e la sindaca, si recheranno prima nella Sala dell’Orologio per un breve incontro, alle 11.30 si passerà nell’Aula Giulio Cesare dove si terranno i discorsi ufficiali, il saluto dei consiglieri e lo scambio di doni. Grande attesa per le parole di Bergoglio che nei suoi sei anni di pontificato ha sempre riservato un’attenzione particolare alla situazione della città.

«Papa Francesco – ha dichiarato il cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis - conosce la sua diocesi e segue con attenzione quanto avviene in città, mostra la sua paterna sollecitudine nel far sentire la sua voce, nel dimostrare vicinanza alle persone e nell’invio di tanti aiuti concreti attraverso l’elemosineria apostolica. Egli tiene molto a visitare periodicamente le comunità parrocchiali e le diverse realtà presenti sul territorio. C’è un rapporto diretto e quotidiano fra il Papa e gli abitanti di Roma».

Al termine la Raggi annuncerà l’istituzione di una borsa di studio e l’intitolazione della Sala Della Piccola Protomoteca alla “Laudato sì” di Papa Francesco, mentre il Santo Padre donerà un mosaico riproducente il Colosseo e le medaglie del Pontificato. Alle 12.15, Papa Francesco e la sindaca si affacceranno dalla Loggia del Palazzo Senatorio per salutare i cittadini presenti nella piazza. La visita terminerà intorno alle 12.30.



