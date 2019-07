Roma, schianto con lo scooter in via del Foro Italico: morto un uomo di 49 anni

Un uomo di 49 anni a bordo di uno scooter Honda è caduto ed è morto intorno alle 17.30 circa su via del Foro Italico in direzione San Giovanni, poco prima di via della Moschea. Sul posto sono intervenute tre pattuglie polizia locale di Roma capitale del II gruppo Parioli per i rilievi.



Dai primi accertamenti sulla dinamica sembrerebbe che lo scooterista abbia perso aderenza con l'asfalto, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente. Il mezzo è stato messo sotto sequestro. Sul fronte della viabilità non è stato necessario chiudere la strada. I caschi bianchi hanno ristretto temporaneamente la carreggiata per effettuare le indagini del caso. Ulteriori accertamenti sulla dinamica sono tuttora in corso.



Martedì 9 Luglio 2019, 22:14

