Nuoto e solidarietà, torna la staffetta di 12 ore: "Nuotando con AmOre" per la sclerosi multipla

Torna l'appuntamento con "Nuotando con AmOre". L'11 giugno arriva l'ottava edizione della staffetta a squadre di nuoto endurance in cui tutti i partecipanti concorrono ad un obiettivo ancora più grande della vittoria della propria squadra: la solidarietà a beneficio di AISM Roma, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

“12 Ore Nuotando con Amore per AISM” è un grande evento di nuoto e solidarietà, ideato da Luciano Vietri, instancabile promotore di iniziative natatorie, con l’intento di aggregare nuotatori dalle esperienze più varie (i campioni affermati, i master, gli amatori, incluse naturalmente persone con disabilità) e raccogliere fondi per cause meritevoli.

Nuotando con AmOre

Dopo lo stop dovuto alle restrizioni legate alla pandemia, c’è molta attesa per un appuntamento unico e trascinante nel circuito amatoriale del nuoto, che quest’anno torna in grande stile in una prestigiosa Sede Federale adeguata alle prospettive di crescita della manifestazione, presso la vasca olimpionica del Polo Natatorio Fin di Ostia, struttura bellissima e totalmente accessibile.

Il motivo che accomunerà nella stessa vasca oltre 500 nuotatori di ogni livello ed esperienza, dagli agonisti, ai master agli amatori è speciale: vivere una giornata di solidarietà e divertimento all’insegna dell’inclusione sociale con l’obiettivo unico di sostenere il progetto “Move for Young: attività di benessere per i giovani con sclerosi multipla”.

L'evento

L’evento negli anni si è consolidato per la fidelizzazione della maggior parte delle squadre partecipanti che vengono anche da tutta Italia e vivono la giornata con il giusto spirito goliardico, ma allo stesso tempo con la determinazione necessaria a compiere una grande impresa condivisa finalizzata ad onorare la gara e a sostenere AISM.

La staffetta dura 12 ore consecutive: dalle 8 alle 20! L’impianto consente di coinvolgere fino a 20 squadre, ognuna composta da un minimo di 15 ad un massimo di 40 nuotatori, per un totale di 800 persone coinvolte.

Ogni squadra deve essere rappresentata da un capitano che gestisce i turni del proprio team e che tiene i contatti con i responsabili tecnici dell’organizzazione.

Fino al 5 Giugno 2023 è possibile formare e iscrivere una propria squadra.

Naturalmente anche singoli o piccoli gruppi che non hanno squadra possono iscriversi e, contattando l’organizzazione, essere inseriti in uno delle compagini partecipanti.

Sarà una giornata intera di sport e solidarietà per tutti, famiglie comprese. Nel programma Swim&Move a cura del Gruppo Young AISM ROMA sono previste, infatti, negli ampi spazi del polo natatorio attività collaterali alla gara pensate soprattutto per famiglie e bambini: animazione, discipline di benessere come yoga, fitness, feldenkrais e pilates.

Sono tanti i nuotatori che hanno prestato il volto per promuovere l’iniziativa negli anni: Alessia Filippi, Massimiliano Rosolino, Margherita Panziera, Piero Codia, Luca Dotto, Mirco Di Tora. Altri Nazionali di nuoto si stanno per aggiungere quest’anno.

L'appuntamento è fissato per domenica 11 giugno.

Aziende partner: BCC Roma, Boule de Sac, Arena, supermercati Pim, Praxi Group Healthcare (health partner), casa editrice Il Saggiatore, Xylem, Giochi&Caffè (Velletri), studio Campagna (Giulianello).

L’evento gode dei patrocini di:

Assessorato Politiche Sociali del Comune di Roma, Fin (Federazione

