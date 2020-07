Mette il figlioletto di 7 mesi sotto il rubinetto dell'acqua bollente: marocchino arrestato

Mette il figlioletto di 7 mesi sotto il rubinetto dell’acqua bollente, quarantenne marocchino arrestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. È accaduto ieri sera nel quartiere Prenestino a Roma , come riporta Il Messaggero. Il neonato è ora ricoverato con ustioni di secondo grado su tutto il corpo.L'uomo, che era agli arresti domiciliari per droga, ha compiuto il gesto folle dopo un litigio con la moglie: ora il piccolo è ricoverato in ospedale.