Unquesto pomeriggio in un appartamento al terzo piano di un palazzo in, a Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme si propagassero nel resto dei piani. Inoltre, i pompieri hanno salvato dalle fiamme due persone: una è stata assicurata alle cure del 118 e un'altra, disabile, è stata messa in un luogo sicuro. Sul posto anche Polizia e Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni uno degli inquilini del palazzo avrebbe intenzionalmente dato fuoco alla propria abitazioni, per motivi che ancora non sono chiari;, hanno invaso anche l'appartamento al piano di sopra.