Navalny, a Roma la mozione per intitolargli una via al posto di via Gaeta: «Lì si trova l'ambasciata russa» Davanti al Campidoglio, lunedì 19 febbraio ci sarà una manifestazione bipartisan anti-Putin lanciata da leader di Azione Carlo Calenda







di Redazione Web «Presenteremo una mozione urgente per intitolare a Navalny via Gaeta, dove si trova l'ambasciata russa», hanno dichiarato in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, e il presidente di Italia viva Roma, Marco Cappa. Roma, hanno scritto, «non può tacere di fronte al barbaro assassinio di Alexey Navalnyj, il più coraggioso ed eroico avversario di Putin». «Chiediamo e auspichiamo che la nostra mozione sia approvata all'unanimità da tutte le forze politiche con cui ci ritroveremo lunedì pomeriggio in piazza in Campidoglio», hanno concluso. La manifestazione al Campidoglio Intanto, davanti al Campidoglio, lunedì 19 febbraio ci sarà una manifestazione anti-Putin lanciata da leader di Azione Carlo Calenda. In extremis anche l'adesione della Lega che ha fatto diventare la fiaccolata, una manifestazione totalmente bipartisan con l'adesione di tutte le forze politiche. La prima ad aderire era stata Elly Schlein e via via anche le altre forze di opposizioni da Più Europa con Riccardo Magi, ad Alleanza Verdi e Sinistra con Angelo Bonelli a Italia Viva con Raffaella Paita. Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 09:55

