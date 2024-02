Navalny, morto il fotografo Markov: riprese le proteste per la detenzione dell'oppositore russo. Celebre il suo scatto dell'Omon che dorme sotto il ritratto di Putin

di Redazione web

È morto all'età di 42 anni il fotografo Dmitry Markov che, con il suo iPhone ha ritratto la Russia di Putin e in particolare le proteste del 2021 contro la detenzione di Aleksei Navalny al suo ritorno in Russia dalla Germania. La sua opera più celebre è la foto di un omon - agente speciale della polizia russa - in tenuta antisommossa, con il passamontagna, seduto alla scrivania di un ufficio pubblico, con un ritratto di Putin appeso sopra di lui.

La foto era stata venduta all'asta per due milioni di rubli (21.760 dollari) in un'asta online. Il ricavato era stato devoluto per sostenere le persone detenute o sanzionate durante le proteste in sostegno di Navalny. Markov aveva sofferto di dipendenze. Era stato volontario in un orfanotrofio e tutor in una organizzazione caritatevole per disabili. Su Instagram aveva più di 800mila follower.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 09:58

