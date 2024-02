«Navalny, ecco chi era davvero: mai stato un politico, era un nazista e lavorava per l'Occidente»

La morte di Alexei Navalny è senza dubbio un caso internazionale: il dissidente russo scomparso oggi in carcere a 47 anni non aveva malattie o patologie e anzi di recente era stato visto in tribunale ai suoi processi in buona salute, eppure oggi è deceduto. Ma chi era davvero Navalny, o meglio chi era Navalny secondo i russi non del tutto ostili a Putin? A questa domanda risponde lo scrittore Nicolai Lilin, autore del bestseller Educazione Siberiana e tra gli altri di un libro dedicato a Putin, L'ultimo Zar.

Secondo Lilin l'Occidente ha «un'immagine assolutamente distorta» di Navalny: lo scrittore invita ad approfondire «quali siano le origini di questi personaggi» per capire «chi siano veramente». Navalny «non è mai stato un politico, è sbagliato dire che era un oppositore di Putin. Era uno strumento di propaganda, ma non un elemento politico perché l'elemento politico comprende l'esistenza di un programma, di un' idea politica, ciò che Navalny non aveva. Era un blogger che attraverso i social diffondeva le proprie opinioni» dice all'ANSA lo scrittore che dopo vent'anni passati in Italia ora vive all'estero.