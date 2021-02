Narcotrafficante in manette a San Basilio. Nascondeva due chili di cocaina nel furgone

Un connubio ed un'alleanza criminale ormai rodata e funzionale quella tra gli 'ndranghetisti e la malavita albanese. Scacco matto dei carabinieri della compagnia di Montesacro ai narcos del fortino dello spaccio di San Basilio. I detective hanno fermato un uomo per un normale controllo mentre stava circolando alla guida di un furgone in via Casale di San Basilio. Alla vista degli investigatori, il 52enne ha palesato un ingiustificato nervosismo, atteggiamento che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche e a perquisire il veicolo. L'intuizione dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia è stata confermata dai fatti quando riposto in un vano sotto il seggiolino centrale dell’abitacolo, hanno scoperto un panetto di cocaina del peso di 1,90 Kg, risultata al narcotest svolto dai periti della procura di Roma, pura all’80% e dalla quale si sarebbero potute ricavare 5.000 dosi singole, per un valore di 60.000 euro.

Roma, falciato da una Smart: Domenico è morto dopo aver lottato per due giorni. Aveva 46 anni

Roma, studentessa ventenne stuprata dopo una festa tra universitari

E' l'ennesimo importante ed ingente sequestro di cocaina dei carabinieri della compagnia di Montesacro nel quartiere di San Basilio, dove secondo la direzione distrettuale antimafia operano numerosi clan della 'ndrangheta come quello dei Marando originari Platì in Calabria, le famiglie Primavera, Pupillo, Valeri, Fuzzi, Cipolloni e Cerroni. Da inizio anno, anche la stazione dei carabinieri di San Basilio ha messo a segno una ventina di sequestri contro ignoti di cocaina e hashish, effettuati durante i servizi di pattuglia e di controllo del territorio nella zona. Attività che stanno depotenziando e decapitando le organizzazioni criminali che si contendono le piazze nel quadrilatero dello spaccio tra le case popolari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA