Più sicurezza nella “Città Giudiziaria” di piazzale Clodio. Inaugurata la super regia con quattrocento telecamere

Quattrocento occhi elettronici di ultima generazione a guardia della Città Giudiziaria più grande d'Europa. Protagonista del sistema di vigilanza all'avanguardia non solo la tecnologia, ma soprattutto la Polizia Penitenziaria che dalla nuova sala regia vigileranno H24 in ogni angolo della Procura e del Tribunale di Roma. Il problema della sicurezza nelle strutture giudiziarie è stato da sempre uno degli obiettivi degli agenti della penitenziaria impegnati non solo dentro gli istituti di pena ma anche al controllo dei varchi d'accesso. Da oggi ogni movimento sospetto, nei corridoi, intorno alle aule del tribunale, negli uffici della Procura ed intorno il caveau dove sono custoditi i corpi di reato non sfuggiranno allo sguardo attento degli agenti che da dietro la consolle potranno attivare immediatamente l'allarme, come anche le eventuali intrusioni dall'esterno di estranei e malintenzionati. ( Nella foto in basso la sala controllo regia di piazzale Clodio)

Alla cerimonia d'inaugurazione della struttura supertecnologica hanno partecipato il Procuratore Generale presso la Corte D'Appello Antonio Mura, il Procuratore Capo di Roma Michele Prestipino Giarritta, il Procuratore Aggiunto Nunzia D'Elia, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, il Provveditore Vicario Stefania Perri, il dirigente della Polizia Penitenziaria Costanzo Sacco, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 14:25

