Via Margutta, parte la Mostra dei Cento Pittori

Anche quest'anno si rinnova il tradizionale appuntamento primaverile con la Mostra di via Margutta, giunta alla centoundicesima edizione. L'evento, organizzato dall'Associazione Cento Pittori, si terrà nel cuore di Roma da mercoledì 24 a domenica 28 aprile 2019.



Nata per iniziativa di artisti autonomi nell'autunno del 1953, durante il periodo della Dolce Vita, celebrato da Federico Fellini, la Mostra è divenuta con il passare del tempo una tappa fissa per appassionati e critici d'arte, provenienti da ogni angolo d' Europa. Fin dal Rinascimento, Via Margutta è stata la casa degli artisti, culla e al tempo stesso rifugio naturale di pittori, poeti, scultori e musicisti, che vedevano in questa strada, immersa nel verde e lontana dalla modernità, il luogo ideale da cui trarre ispirazione.







Qui, nel XVII secolo, si trasferirono pittori di straordinaria fama come il fiammingo Pieter Paul Rubens e il francese Nicolas Poussin. Nel 1917 vi soggiornò per quattro mesi anche Pablo Picasso, durante il suo primo viaggio in Italia. Oggi la Mostra di via Margutta rappresenta a tutti gli effetti per i romani una vera e propria festa dell'arte, tenuta in vita dall'Associazione Cento Pittori, che si costituì il 22 giugno del 1970 con l'obiettivo di rilanciarla dopo un periodo buio e che, nel corso degli anni, ha contribuito alla nascita delle manifestazioni artistiche al di fuori delle gallerie.



L'Associazione ospita artisti di tutto il mondo, ciascuno con un proprio linguaggio espressivo, e ne garantisce l'autenticità delle opere.



IL PROGRAMMA



Associazione Cento Pittori Via Margutta Mostra di Primavera – Edizione 111



L’evento avrà luogo a Roma, nella centralissima via Margutta, da mercoledì 24 a domenica 28 aprile 2019. Ingresso libero (10.00 – 18.00)



Cerimonia di apertura Mercoledì 24 Aprile 2019, alle ore 17.00, presso la Fontana degli Artisti su via Margutta.



La mostra sarà inaugurata da:

Andrea De Priamo, Vicepresidente della Commissione Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro di Roma Capitale, Stefano Tozzi, Consigliere del Municipio Roma 1, alla presenza di Federico Mollicone, membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, già socio onorario dell’Associazione,

con la partecipazione del Sig. Gen. Domenico Scarrone, Presidente della A.N.C. Sezione Roma Quirinale Gruppo Corazzieri e del Sig. Gen. C. A.

Libero Lo Sardo, Presidente Associazione Nazionale Carabinieri.



L'inaugurazione sarà aperta dalla Fanfara dei Carabinieri di Roma, Diretta dal Maestro Maresc. Mag. Danilo Di Silvestro.



Il Presidente Luigi Salvatori, alla presenza dei Consiglieri Giancarlo Calma, Antonio Servillo, Antonio Alberti e Oscar Tirelli, consegnerà la targhe di Soci Onorari dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta ad Andrea De Priamo, a Stefano Tozzi, al Gen. Domenico Scarrone, al Gen. C. A. Libero Lo Sardo e al Maestro Maresc. Mag. Danilo Di Silvestro.



Seguiranno brindisi inaugurale e visita ai cavalletti degli artisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA